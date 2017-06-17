Demek ki bu iş niyet meselesi, zihniyet meselesi. Zamanında sadece örgüte destek sağlamak, destek haline getirmek için, elinizdeki maddi manevi kaynakların hepsini örgütün eline verebilmek için çırpınırsanız niyet bozukluğu orada başlar. Vatandaşın hizmeti kalır, bu işler de yapılmaz. Birçok söylentiye, algı operasyonuna, yalanlara rağmen biz sözümüzde duruyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Başbakan Binali Yıldırım’ın gezisine eşlik ettikten sonra geceyi Diyarbakır’da geçirdi. Sabah saatlerinde tarihi Sur ilçesinde yapımı devam eden Diyarbakır evlerini inceleyen Bakan Özhaseki, burada çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, bugün kadim Sur’un merkezinde olduklarını söyledi. İlçeyi tekrar ihya etmeye çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, “Burada bizim için önemli olan, Sur’da yaşanan kötü günlerden sonra bunu bir fırsata dönüştürebileceğimizi ve burada yapacağımız her şeyi, koruma amaçlı imar planına uygun olarak devam edeceği şeklindeydi. Birçok söylentiye, algı operasyonuna, yalanlara rağmen biz sözümüzde duruyoruz. Ne dediysek onu yapmaya gayret gösteriyoruz. İlk günlerden sonra buraların yıkılıp zenginlere peşkeş çekileceği, alışveriş merkezlerinin yapılacağı hatta buranın insansızlaştırılacağı, Melikahmet ve Gazi caddesine ticaretin yapılmayacağı insansız bir ortam doğrulacağı şeklinde bin bir türlü yalan ve fesat yayılmıştır. Planlama üzerinde çalışmaya gayret gösteriyoruz, bunun dışındakilerini uygulamaya koymuyoruz. Burada zaten 2012 yılında zamanında belediyenin de içinde olduğu koruma amaçlı imar planında ufak tefek revizelerle, projeyi yaşanabilir hale getirerek takip ettik. Buranın altyapısını yapmaya çalıştık, Sur’un etrafı, yakında yol olarak tamamlanacak. Gelen turistlerin araçlarını koyabilecekleri, yürüyebilecekleri mekanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Onların da projeleri bitti ihalesi yapıldı, bayramdan 15 gün sonra bu da başlıyor. Bunun dışında Hz. Süleyman çevresinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra orası çok güzel bir mekan haline geldi. Hafta sonunda neredeyse 30-40 bin kişi o bölgeyi ziyarete geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Yeraltı çarşısı esnafı ile bir kez daha görüştüm, eğer onlarla makul fiyatlarla anlaşırsak, istimlak edip Ulu Camiyi açığa çıkarmaya çalışacağız" dedi.

"Vatandaşa birkaç seçenek sunuyoruz"

Bir başka çalışmalarının da Diyarbakır evlerini yeniden ihya etme projesi olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:

"Boş alanda proje çalışmaları bitti. Çalışmalarımız soncunda bizim bildiğimiz Diyarbakır’a yakışan evler yapacağız. Kapı girişlerinden pencerelere kadar ne varsa hepsi bu evlere lanse edilmiş durumda. Diyarbakır’ın klasik, kendine has kadim medeniyetin eseri olarak ortaya çıkıyor. Bunları yapmaya çalışmamız lazım. Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde de yıllardır süren istimlak davaları vardı, onlar bitti boşaltmaya gayret gösteriyoruz, boşalttıktan sonra yine yapacağız. Buradaki vatandaşlar evlerini istiyor ben de şartları söyledim, birinci tercih oradaki yaptığımız evlerde oturmak istiyorlarsa maliyetleri belli, kendi alacakları para belli, borçlanmak istiyorlarsa çok uzun vadeye yayarak onların rahat ödeyebileceği bir duruma getirip onlara birinci tercih olarak bunu sunacağız. Bu mahalleler yaşayan mahalleler olsun diye gayret gösteriyoruz. Burada proje bittikten sonra tamamının yapım faaliyetine başlayacağız. Dışarıdaki işlerimizi en geç 6-8 ay içerisinde bitirmek istiyoruz. Sur içerisinde bir vatandaşımız, ben mağdur oldum ev istiyorum derse Çölgüzeli ve Üçkuyular’da yapmış olduğumuz evler var, bugün anahtarlarını teslim edebiliriz hem de indirimli olarak. Aldıkları bedelden sonra üstünü de uzun vadeli borçlandırabiliriz. Bu kolaylık olsun diye yaptığımız bir durumdur. Ben burada oturmak istiyorum derse, buna da kapımız her zaman açıktır."

"Diyarbakır’da bu işler neden daha önce yapılmadı merak ediyorum"

Dicle Vadisi Projesi ile ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Burada 320 dönümlük arazi üzerinde çalıştık. Ama bir milyon metrekareyi geçecek. İkinci etapları, üçüncü etapları gelecek. Doğrusu bu kadar büyük nimetler içerisinde olan bir şehir, niye bu haldedir ben çok üzülüyorum. 21 yıl belediyle başkanlığı yapmış birisiyim, suyun, arazinin, iklimin kıymetini biliyorum. Bütün bunlar bir araya geldiğinde, Güneydoğu’nun incisi olan Diyarbakır’da niye bu işler zamanında yapılmadı, niye Dicle Vadisi projesi ortaya çıkmadı, niye burada şu kötülüklere mani olunmazdı merak ediyorum. Demek ki bu iş niyet meselesi zihniyet meselesi. Eğer hizmet olursa birçok kötülük engellenir çok iyi yerlere kapı açılır. Zamanında sadece örgüte destek sağlamak, destek haline getirmek için, elinizdeki maddi manevi kaynakların hepsini örgütün eline verebilmek için çırpınırsanız niyet bozukluğu orada başlar. Vatandaşın hizmeti kalır, bu işlerde yapılmaz. Ama bir kötülük yaşandı Allah bir daha göstermesin hem Diyarbakır’ımıza hem başka şehirlerimize ilçelerimize. Bunu bir fırsata dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. O fırsat da millete bir fırsat, iyilik yoksa hiç kimsenin burada ne evi var, ne kimsenin burada mali bir beklentisi var, inşallah Diyarbakırlı, Sur’daki hemşehrilerimize bu yaptığımız güzelliklerin hepsi önümüzdeki yıllarda çok daha büyük iyilikler olarak dönecektir."

"Kırklar Dağı için en doğrusu, oranın bir an önce temizlenmesi"

Kırklar Dağı üzerindeki yapılar ile ilgili de konuşan Bakan Özhakesi, "Benim anlayamadığım, Kırklar Dağı gibi türkülere konu olmuş, herkesin kutsal bildiği bir yere niye o tür çirkin yapılar yapılır anlamış değilim. O kadar boş alan var çevrede, imara açılacak yer var çevrede ama tüm insanların kutsal bildiği bir yere siz bu binaları yapacaksınız bu anlaşılır değil. Hukuki süreci takip ediyorum, belediye başkanımızda burada konuşuyoruz, doğrusu oranın yıkılması, temizlenmesi asli haline dönüşmesi ve o türkülere konu olmuş haline dönmesi mekan için, en doğrusu oranın bir an önce temizlenmesi" dedi.

Konuşmasının ardından buradan ayrılan Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, daha sonra birinci etabı tamamlanacak Dicle Vadisi’ne geçti. Burada yapılan çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi alan Bakan Özhaseki, yanında bulunan Diyarbakırlı ünlü ses sanatçısı Bedri Ayseli’den Kırklar Dağı türküsünü okumasını istedi. Ayseli’nin okuduğu türküye, Bakan Özhaseki ve beraberindekiler de eşlik etti.