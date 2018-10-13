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Bakan Soylu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'yı makamında ziyaret etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır ziyaretinin son bölümünde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Soylu'ya, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Mehdi Eker ve Oya Eronat eşlik etti. Belediye şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, daha sonra merkez ve ilçelerin görevlendirme yapılan belediye başkan vekilleri ile toplantı yaparak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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