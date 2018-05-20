Bakan Soylu iftarını vatandaşlarla açtı

Dışarıda pişen bu ülkede uygulatmaya çalışılan, böyle yaparsanız başarılı olursunuz diyen proje tutmadı. Yaktılar, yıktılar, hastanelere doktorların gelmesini, okullara öğretmenlerimizin gelmesini, hemşirelerimizin gelmesini engellemeye çalıştılar. Bir proje ortaya koymaya çalıştılar. Projeleri tutmadı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Ezanın okunmasının ardından iftarını açan Bakan Soylu, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Ramazan ayını huzur içinde, vatandaş, vali, milletvekili, öğrenci, öğretmen, belediye başkanıyla idrak ettiklerini söyledi. Bunun kendileri için büyük bir bahtiyarlık olduğunu belirten Bakan Soylu, “Yaklaşık 16 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın buranın huzur içerisinde olması samimiyetinden sapmamıştır. Bu bölgenin huzur içerisinde olabilmesi için, geleceği kucaklayabilmesi için, işini huzurunu yakalayabilmesi için, bütün riskleri almıştır. Baldıran zehri olsa içerim diyen anlayışla. Birilerinin projesi bu ülkede tutmadı. Dışarıda pişen bu ülkede uygulatmaya çalışılan, böyle yaparsanız başarılı olursunuz diyen proje tutmadı. Yaktılar, yıktılar, hastanelere doktorların gelmesini, okullara öğretmenlerimizin gelmesini, hemşirelerimizin gelmesini engellemeye çalıştılar. Bir proje ortaya koymaya çalıştılar. Projeleri tutmadı. Bu toprakların projesinde kargaşa yoktur, kardeşlik vardır, kaos yoktur, beraberlik vardır, zahmet yoktur, rahmet vardır, biz bugünün milleti değiliz, bu toprakların projesinde ay yıldızlı bayrağın altında hür bir şekilde yaşayabilmek için ortaya konulan özgürlük mücadelesinde, kimsenin dinine, kimsenin diline, etnik kökenine bakılmamıştır, birlik beraberlik içerisinde kalmıştır” dedi.

“Bizim çocuklarımızı alıp terörist yapamayacaklar”

Bölgede 2-3 yıl önce neler yapıldığını unutmadıklarını ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“2-3 yıl önce neler yaptıklarını, kardeşi kardeşe düşürmek istediklerini, başka taraftan sipariş ettikleri projeyi bize uygulamak istediklerini hepimiz biliyoruz. Evlerimizi yaktılar ziyan ettiler ama bilmenizi istiyorum, birbirimize o kadar muhabbetle bağlıyız ki ne yaparlarsa yapsınlar, evlerimizi yaktılar daha iyisini yaptık, kütüphanemizi yaktılar daha iyisini yaptık, iş yerlerimizi yaktılar daha iyisini yaptık. Buradaki annelere sesleniyorum, çok ıstırap çektiniz. İkindi namazından sonra sokağa çıkılmayan günler çok uzak değil bu memleketlerde. Acaba evladım eve gelecek mi gelmeyecek mi endişesinde olan annelere sesleniyorum. Bugün doğu ve güneydoğu Anadolu’da huzur var, bu huzura sahip çıkın. Kazandıklarımızı kaybetmeye müsaade etmeyin. Çocuklarınızı teröre alıştıranlara inat onlara kalemi, dini, geleceği, ideali, kardeşliği aşılamaya çalışalım. Bu ülkede Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kararlılıkla bir şeyler yürüyor. Sonucu da bu dur, bizim çocuklarımızı alıp terörist yapamayacaklar, Allah’ın izni ile onları doktor, mühendis, hemşire, avukat, öğretmen yapacağız, onları bu ülkenin yarınlarına birlikte hazırlayacağız.”

“Devraldığımız belediyelerde 2.9 katrilyon hizmet yaptık”

Diyarbakır’a Doğu’nun Paris’i dendiğini hatırlatan Bakan Soylu, “Buraya Doğu’nun Paris’i derler, ama Paris’in tarihinden daha önemli bir medeniyet merkezidir burası. Burası bizim sığındığımız medeniyet merkezidir. Dertleri bize bunları unutturmak, bize bizi yabancılaştırmak, bizi bizden ayıramadıkça çatlıyorlar, kıskanıyorlar, çatlıyorlar. Devletten verilen ayrılan kaynakları çarçur eden, yatırım yapmayan bu anlayışa hadi yap mı demeliydik yoksa milletimizi hizmetle buluşturmalıydık. Söylüyorum size, 2.9 katrilyon sadece devraldığımız belediyelerde hizmet yaptık. Demek ki isteyince oluyor. Sizin hizmetinizde olması gereken paranın sizlerle buluşmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

“Biz sizi yalnız bırakmadık, siz de bizi yalnız bırakmayın”

İstanbul’da Ankara’da büyük statların olduğunu, bu statların Diyarbakır’da da olduğunu aktaran Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul’da büyük statlar olur da Diyarbakır’da olmaz mı, Ankara’da büyük statlar olur da burada olmaz mı? Biz sizin hizmetinizdeyiz. Terörün son kırıntıları kaldı ve özellikle annelere rica ediyorum, ne olursunuz huzurumuzu bizden almaya müsaade etmeyin. Elimizden geleni yaptık gayret gösterdik teröre gereken dersi verdik bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki fabrikalar çalışsın, turistler gelsin, alışverişler olsun, çocuklarımız rahat iş bulsun bunları istiyoruz, huzur ortamında bunların hepsi olur ama kaosta bunların hiçbiri olmaz. Yüzlerine maske çekerek bizleri aldatmaya çalışanlar, zayıf yerimizden yakalamaya çalışanlara fırsat vermeyin. Yaptıkları çok net ortadadır, kayıptır, bölgemizi geri bırakmak, insanımızı umutsuz hale getirmektir. Önümüzde bunun en büyük sınavı var. İnanıyorum ki Diyarbakır bir taraftan Doğu ve Güneydoğu Anadolu, ülkenin her tarafı bu huzur ortamını en iyi şekilde değerlendirecektir. Biz sizi yalnız bırakmadık, siz de bizi yalnız bırakmayın.”

Konuşmaların ardından Bakan Soylu’ya Diyarbekirspor atkısı ve üzerinde Süleyman Soylu yazan 21 numaralı forma hediye edildi.