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05 Eylül 2018 13:36

Bakıma muhtaçlara Yenişehir Belediyesinden destek

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi bakıma muhtaç yaşlıların yanında olmaya devam ediyor.

Bakıma muhtaçlara Yenişehir Belediyesinden destek

05 Eylül 2018 13:36


Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren ‘Evde Bakım Hizmetleri’ ekipleri 65 yaş üstü bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. ’Evde Bakım Hizmetleri’ ekipleri özellikle dışarıda kuaföre gitmekte güçlük çeken engelli ve yaşlı vatandaşlara evlerinden çıkıp tıraş olmakta büyük sıkıntı çekiyorlar, bu hizmet sayesinde yaşlıların ihtiyaçları evlerinde gideriliyor. ‘Evde Bakım Hizmetleri’ ekipleri ise ziyaret ettikleri yaşlıların temel bakım, ağız ve diş sağlığı taraması, diş tedavisi, tansiyon ve şeker ölçümü ile ilaç takiplerinin yapılması yanı sıra evlerinin temizliği, boya badanalarının yapılması gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Yapılan hizmetlerle yaşlıların kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemeleri sağlanıyor. Ayrıca ‘Evde Bakım hizmetinde’ ekipler, yaşlıların sağlık sorunları sebebiyle hastanelere ulaşımları konusunda da yardımcı oluyor.




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