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23 Haziran 2018 16:24

Bal, 3. sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili adayı Ebubekir Bal ve beraberindeki heyet 3.

Bal, 3. sanayi sitesi esnafını ziyaret etti

23 Haziran 2018 16:24

sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.


AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Ebubekir Bal, seçime saatler kala son ziyaretlerinde bulundu. Kayapınar ilçesine bağlı 3. sanayi sitesini ziyaret edip bir süre esnaf sorunlarını dinledi. Diyarbakır’ı sokak sokak, kapı kapı gezdiğini ifade eden Bal, “24 gün boyunca tüm Diyarbakır’ı ilçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle, dolaştık. Tüm esnafımızı ziyaret ettik. Diyarbakır halkı bize büyük mütevazı gösterdi. Ben inanıyorum ki yarın Diyarbakır halkı sandık başında hem Cumhurbaşkanımıza hem de AK Partiye çok ciddi bir oy çıkaracak. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.




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