Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 15:40

Bal, “Diyarbakır’ın hizmetkarıyız"

24 Haziran milletvekili seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili olarak seçilen Ebubekir Bal, Diyarbakır’a hizmetkarlık yapacağını söyledi.

Bal, “Diyarbakır’ın hizmetkarıyız

25 Haziran 2018 15:40


24 Haziran milletvekili seçiminde AK Parti Diyarbakır 2. sıra milletvekili olarak seçilen Ebubekir Bal, bu kutlu yolda yürüyeceklerini ve yarım kalan yatırımların tamamlanması için gereken tüm çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Bal, “Diyarbakırlı olarak şehrimin hizmetlerini yapmak için bu yola çıktım. Beni bu göreve layık gördükleri için Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Bize güvenenlerin yüzlerini kara çıkarmayacağım. Diyarbakır’ın hizmeti ve eksiklerini gidereceğim. Vatandaşlar beni bu göreve layık görmüşlerse ben de onlar için hem maddi hem manevi olarak hizmet edeceğim. Halkımız bize bir telefon kadar yakın olduğumu bilsin Diyarbakır’ın en ufak sıkıntısını bile mecliste dile getireceğime söz veriyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç