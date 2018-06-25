Bal, “Diyarbakır’ın hizmetkarıyız"

24 Haziran milletvekili seçiminde AK Parti Diyarbakır 2. sıra milletvekili olarak seçilen Ebubekir Bal, bu kutlu yolda yürüyeceklerini ve yarım kalan yatırımların tamamlanması için gereken tüm çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Bal, “Diyarbakırlı olarak şehrimin hizmetlerini yapmak için bu yola çıktım. Beni bu göreve layık gördükleri için Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Bize güvenenlerin yüzlerini kara çıkarmayacağım. Diyarbakır’ın hizmeti ve eksiklerini gidereceğim. Vatandaşlar beni bu göreve layık görmüşlerse ben de onlar için hem maddi hem manevi olarak hizmet edeceğim. Halkımız bize bir telefon kadar yakın olduğumu bilsin Diyarbakır’ın en ufak sıkıntısını bile mecliste dile getireceğime söz veriyorum" dedi.