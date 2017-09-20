Balcı: “Muhtarlar gözümüz, kulağımız ve elimizdir”

Ozan Balcı, “Muhtarlar benim için önemli bir görev yapıyor. Bizlerin gözü kulağı ve elleridir” dedi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Kayapınar ilçesindeki mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Belediye Meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’nın yanı sıra, Muhtarlar Müdür Vekili Abdurrahman Cengiz, Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Cihad Kayhan ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Dr. Balcı, muhtarlar ile tanışma ve bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, muhtarlığın önemine değinerek, “Tek gayemiz muhtarlarımızla el ele vererek en ücra köşeye kadar hizmetlerini ulaştırmak. Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız, elimiz ve ayağımızdır. Belediyemizin tüm ekipleri arazide taramalar yaparak, eksiklikleri tespit edecektir. Hizmet felsefemiz insan odaklıdır. Bu felsefe ile şehrin tamamı bizler için kıymetlidir. Muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşımızdır. Muhtarlarımıza en az bir daire amiri kadar önem verdiğimi bilmenizi isterim” diye konuştu.

“Memlekete hizmet etmek hepimizi mutlu edecektir”

“Memlekete hizmet etmek hepimizi mutlu edecektir” diyen Dr. Balcı, şunları kaydetti:

“Köylerimizde yetim, öksüz, fakir fukaraya muhtarımızla birlikte sahip çıkacağız. Hizmetlerimizle bayrağı alıp ileri götürmemiz lazım. İçme suyunda yaşanan sıkıntıları, okullarımızda ki eksiklikleri, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması, camilerimizdeki eksiklikler, çocuklarımız için anaokulların ve oyun alanlarının arttırılması kısacası hizmet adına ne varsa giderilmesi için elimizden geleni yapacağız. Biz fakir dostuyuz. Herkesin bu bilinçle yapılan tüm çalışmalara katılım sağlamasını bekliyorum.”

Muhtarlar ise, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, belediyeden köylere daha çok hizmet beklediklerini söyledi.