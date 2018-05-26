“Barışın polisi” Surlu çocukların yüreğine dokundu

İlçedeki 100 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtan Sula, "Her çocuk bir dünya, onlar ülkemizin ve dünyanın yarınları" dedi.

Sula, Surlu 100 çocuğa bayramlık elbise dağıttı. Ziya Gökalp Ortaokulunda yapılan dağıtıma, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdullah Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, okul yöneticileri, çocuklar ve veliler katıldı. Burada çocuklarla sohbet eden Sula, onlara önce öğütler verdi, sonra da bayramlıklarını dağıttı. Hediyelerini alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

"Bu mücadeleden galip geleceğiz"

Öğrencilere hitaben konuşan Sula, 14 yaşından bu yana polis olarak terörle mücadele ettiğini belirtti. Buna halen de devam ettiğini anlatan Sula, "Bizim devletimizin terörle mücadeledeki anlayışı kısa ve öz; ‘terör terördür’ diyor hangi örgüt olursa olsun. Allah bu milleti seviyor, bize yardım ediyor ve biz de bu mücadeleden galip geleceğiz. Bu çok yönlü bir şey tabi sadece silahlı mücadele değil aynı zamanda işte bu çocukların kalbine ulaşmakla ilgili. O yüzden de Allah bu kardeşinize bir de sanat nimeti vermiş. Ben de bunun zekatını vereyim diye Anadolu’da, bu tur da işte Diyarbakır’dan başlayıp, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman’ı gezdikten sonra tekrar Diyarbakır’a geldim. Böyle bir turnemiz oldu. 7 bin gencimize ulaşmaya çalıştık. Burada bir iş adamı büyüğümüz bu projemizden çok etkilendi. Katkı sunmak istediğini söyledi. Biz de, ‘Allah razı olsun’ dedik, isminin de açıklanmasını istemedi. Benim için en önemli kesim, büyüklerden af ve anlayış dilerim ki, şu çocuklar ve gençlerdir. Çünkü bizler geldik yolun yarısını geçtik ve gidiyoruz" dedi.

"İnsanlığa örnek bir milletiz"

Çocukların Türkiye’nin ve dünyanın yarınları olduğunu anlatan Sula, "Her çocuk bir dünya. Picasso der ki, ‘Her çocuk sanatçı doğar iş sanatçı kalmasında.’ Bu rütbelere, bu yaşa rağmen ben içindeki çocuğu yaşatan birisiyim. Onları çok seviyorum. O yüzden de inşallah onları sevindirirsek, mutlu edersek onlar biz büyükler gibi değil onlar kalpleriyle konuşuyor ya biz rol yapabiliyoruz onlar yapmıyor. İşte onlara temas edersek inşallah şu bayram öncesinden onların sevinci bütün insanlığın sevinci gibidir. Bu duygularla buraya geldik. İnşallah bu mücadelemiz her alanda devam edecek. Bir siyasetçi, bürokrat değilim sanatçı kişiliğiyle buradayım. Kimin kapısını çalsam bir aş, bir su ikram edildiğini gördüm. Bizde bu medeniyet, bu ahlak, bu kültür tekrar yeşerecek, büyüyecek. Biz insanlığa örnek bir milletiz" diye konuştu.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ise, Ramazan ayının bütün güzellikleriyle yaşadığımız bir dönem olduğunu ve çocukları sevindirmek istediklerini belirtti. Bütün gayret ve uğraşın çocuklar için olduğunu kaydeden Çiftçi, "Bütün gayretimiz, çabamız bu güzel çocuklara daha güzel bir dünya bırakmak için. Belki bu küçük bir hediye ama çocukların hayatında önemli bir nokta teşkil edeceğini düşünüyorum. Zaman zaman geleceğiz hatırını soracağız, beraber olacağız, çocuklarımızın geleceği için neler yapabiliriz beraber değerlendireceğiz. Huzur dolu bir dünyada bu çocuklara güzel bir gelecek temin edeceğiz inşallah" ifadelerini kaydetti.