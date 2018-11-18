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Bariyerler kapandı alarmlar çaldı, sürücüler dikkate almadı

Diyarbakır’da hemzemin geçidinin bariyerle kapanması ve alarmların ötmesi sürücüleri durdurmadı.

Diyarbakır'da hemzemin geçidinin bariyerle kapanması ve alarmların ötmesi sürücüleri durdurmadı. Onlarca sürücü, bir an evvel yolu geçmek için kazalara davetiye çıkardı.


Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol üzerinde bulunan hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trenin geçecek olması nedeniyle hemzemin geçidinde bulunan bariyerler kapanarak, alarmlar çalmaya başladı. Bu sırada durup trenin geçmesini beklemesi gereken bazı sürücüler ise bunu dikkate almadı. Bariyerlerin yan tarafını kullanarak, yoluna devam eden onlarca sürücü, kazalara davetiye çıkardı.


Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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