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16 Haziran 2017 11:02

Başarılı 62 kursiyere sertifika verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin istihdamı artırmak amacıyla açtığı Bilgisayar İşletmenliği, Dekoratif El Sanatları ile Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme kurslarını başarıyla tamamlayan 62 kişi, MEB onaylı sertifikalarını aldı.

Başarılı 62 kursiyere sertifika verildi

16 Haziran 2017 11:02


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları (DİSMEK) kapsamında istihdamı artırmak amacıyla açtığı Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ile Bilgisayar İşletmenliği kursları tamamlandı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda uzman eğitmenler tarafından verilen kursları başarıyla tamamlayan 50 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazandı. Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Kursunda 25 kadın, teorik bilgiler dışında uygulamalı eğitim de görme şansı yakaladı. Bilgisayar İşletmenliği Kursunda eğitim gören 25 kişi de bilgisayarın donanımları ve sık kullanılan programları öğrendi. Eğitim dönemi boyunca İŞKUR tarafından günlük 35 TL ücret ödenen kursiyerlerin sağlık sigortaları da yatırıldı.



12 kadın 3 boyutlu tablo oluşturmayı öğrendi


Büyükşehir Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa Sümerpark’ta nisan ayının ikinci haftasında açtığı Dekoratif El Sanatları Kursuda sona erdi. Dekoratif El Sanatları’nda eğitim gören 12 kadın kursiyer, teorik ve uygulamalı olarak 3 boyutlu tablo oluşturmayı öğrendi. Yine Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 3 kademede açılan Bilgisayar İşletmenliği ve İngilizce kursları ise devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları kapsamında açılan Bilgisayarlı Muhasebe, Taş İşlemeciliği, Kilim Dokuma, Düz Dikiş Makineciliği, Aşçı Çıraklığı ve Cilt Bakım kursları da haziran, temmuz ve ağustos aylarında tamamlanacak.




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