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01 Ağustos 2018 18:49

Başarılı komutanın tayini çıktı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinin Yeniköy Mahallesinde karakol komutanı olarak 5 yıla yakın süreyle görev yapan Ekrem Guder’in görev yeri değişti.

Başarılı komutanın tayini çıktı

01 Ağustos 2018 18:49


Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinin Yeniköy Mahallesinde karakol komutanı olarak 5 yıla yakın süreyle görev yapan Ekrem Guder. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine atandı. Çüngüş ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi ve çevre köy halklarının sevgisini kazanan Ekrem Guder bir karakol komutanı olarak değil, insanlarının sorunlarına ve dertlerine koşan Ekrem baba olarak vatandaşlar arasında biliniyordu. Çocukların sevgisini büyüklerin saygısını kazanan bir arkadaş, bir vatandaş gibi davranan karakol komutanı Ekrem Guder, vatandaşlar tarafından yeni görev yerine uğurlandı.




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