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16 Haziran 2017 23:55

Başbakan Yıldırım tarihi konakta incelemelerde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır’da Ulucami’de kıldığı teravih namazının ardından caminin yanında bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi konakta incelemelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım tarihi konakta incelemelerde bulundu

16 Haziran 2017 23:55


Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunup, Sur ilçesi Gazi ve Melikahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma ile Dicle Vadisi projelerinin birinci etapları ve restorasyonu yapılan tarihi yapıların açılışına katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Ulucami’de kıldığı teravih namazının ardından, caminin yanında bulunan tarihi konakta incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmaları tamamlanan konakla ilgili yetkilerden bilgi alan Başbakan Yıldırım’a, bakanlar, milletvekilleri ve kent protokolü eşlik etti.




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