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16 Haziran 2017 22:16

Başbakan Yıldırım teravih namazını Ulucami’de kıldı

Diyarbakır’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, teravih namazını Sur ilçesindeki tarihi Ulucami’de kıldı.

Başbakan Yıldırım teravih namazını Ulucami’de kıldı

16 Haziran 2017 22:16


Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 57 milyon TL harcanarak tamamlanan Gazi ve Melikahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma ve Dicle Vadisi projelerinin birinci etapları ile restorasyonu yapılan tarihi yapıların açılışına katılan Başbakan Binali Yıldırım, 8. Ana Jet Üssü’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Başbakan Yıldırım, burada basına kapalı gerçekleşen programın ardından, teravih namazını kılmak için Sur ilçesindeki tarihi Ulucami’ye geldi. Yıldırım’a, bakanlar, milletvekilleri ve kent protokolü eşlik etti.




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