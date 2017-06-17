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Başbakan Yıldırım'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret
17 Haziran 2017 09:08
Başbakan Yıldırım’dan güvenlik güçlerine ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
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17 Haziran 2017 09:08
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