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17 Haziran 2017 09:08

Başbakan Yıldırım’dan güvenlik güçlerine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım’dan güvenlik güçlerine ziyaret

17 Haziran 2017 09:08




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