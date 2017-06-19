Başbakanın müjdesi, turizmcileri sevindirdi

Kente gelecek turist sayısının artacağını belirten turizmciler, bunun konaklamadan, yiyeceğe kadar birçok sektöre ekonomik katkı sunacağını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz Cuma günü Diyarbakır ziyareti sırasında Erbil ve Kıbrıs’tan sonra Avrupa’ya da direkt uçak seferleri başlatacakları müjdesini verdi. Başbakan Yıldırım’ın bu müjdesi turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Direkt uçuşların kente gelmek isteyen birçok turist için kolaylık olacağını kaydeden turizmciler, bunun doğrudan veya dolaylı olarak kentte otelden, lokantaya, hediyelik eşyadan manava kadar birçok sektöre ekonomik katkı sunacağını belirtti.

“Bu yaz ve bahar ayında başlasın”

Başbakan Binali Yıldırım sözlerinin bütün turizm camiasını ve özellikle de acenteleri sevindirdiğini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Temsilcisi Mehmet Akyıl, çok mutlu olduklarını ifade etti. Seferlerin hemen başlamasını istediklerini kaydeden Akyıl, “Biz hemen acil olarak bu yaz ve önümüzdeki bahar ayında seferlerin yapılmasını isteriz. Bir diğer talebimiz de yurtiçi uçuşlarının arttırılmasıyla ilgili. Özellikle geçen yıla oranla yüzde 30 civarında bir düşüş var. Bunun tekrardan aynı seviyeye getirilmesini istiyoruz. Çünkü bu geçmiş yıllara göre hedefimizi yakalama anlamında en büyük engellerden bir tanesidir. O yüzden bu konuda da Başbakanımızın, bakanlarımızın yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

“Buraya gelmek isteyen çok kesim var”

Avrupa’dan Diyarbakır’ı merak den çok insan olduğunu belirten Akyıl, “Özellikle Sur ve Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesiyle birlikte burayı merak eden çok insan var. Burada huzur ortamının oluşmasının ardından gelmek isteyen çok kesim var. Bu direkt uçuşların başlamasıyla birlikte buraya gelmek isteyenler, gelip buradaki huzur ortamında rahatlıklar Diyarbakır’, Sur’u, Hevsel Bahçeleri’ni ve diğer turistik mekanlarımızı gezme şansı bulacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yapacağız. Avrupa uçuşları bizim de Avrupa ile ilgili daha fazla çalışmamıza vesile olacaktır. Bu anlamda biz çok olumlu bakıyoruz. Turist sayısı beklediğimizin çok çok altında. Direkt uçuşlar ile hedefimize ulaşabiliriz” diye konuştu.

“Bütün esnaf kazanır”

Direkt uçuşların kendilerini sevindirdiğini ve çok olumlu bulduklarını kaydeden Asur Turizm Acentesi İşletmecisi Mehmet Can ise, direkt uçuşların aynı zamanda komşu ülkelerden Avrupa’ya gitmek isteyenleri de buraya çekeceğini ifade etti. Can, “Mesela, Irak’tan gelen misafirler hepsi gelip Diyarbakır’dan uçuş yaparlar. Bu uçuşlar olduğu zaman otelciler, acenteciler, taksiciler, restoranlar, bütün esnafa katkı sağlanacaktır. Direkt uçuşlar ile herkes kazanır. Turizm açısından Diyarbakır için çok iyi bir şey olur” ifadelerinde bulurdu.