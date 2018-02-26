Başil’de 78 kişi sağlık taraması hizmetinden faydalandı

Hastanelere ve sağlık merkezlerine erişimleri zor olan ilçelerin kırsal mahallelerinde ikamet edenlere yönelik sağlık taraması başlatan ve şuana kadar 471 kişiye hizmet veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yenişehir ilçesi Başil Mahallesi’nde 78 kişinin sağlık muayenesini gerçekleştirdi. Sağlık taraması hizmetinde doktor, hemşire, laborant ve idari personel olmak üzere 10 sağlıkçı, acil durumlar için 1 ambulans ile 1 gezici sağlık aracı görev aldı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda mahallelinin ücretsiz kan, kan grubu, kan şekeri, hepatit testleri, şeker ile tansiyon ölçümleri ve şikayetlerine göre doktor tarafından normal muayeneleri yapıldı. Oluşturulan mobil eczane bölümünde muayenesi gerçekleşen hastaların ihtiyaçlarına göre ücretsiz ilaçlar dağıtıldı.

Kadınlara ücretsiz hijyen malzemeleri dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık taraması hizmetinden faydalanan kadınlara ücretsiz hijyen peti ve sabunun yer aldığı paketleri dağıttı. Büyüme ve gelişme geriliği görülen çocuklara da ücretsiz vitamin şurubu verildi. Aynı çalışma kapsamında Başil İlköğretim Okulu’nda ana sınıfı dahil olmak üzere diş sağlıklarını korumaları amacıyla 100 öğrenciye ücretsiz diş macunu ve fırçası dağıtılırken, çocuklar diş fırçalamanın önemi, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirildi. Sağlık taraması çalışmasında yaşlılara, 2 yaş grubu çocuklara ve hamile kadınlara kalsiyum desteğinde bulunmak amacıyla ücretsiz süt dağıtıldı. Muayene sonunda yatalak olan hastaların şikayetlerine göre sağlık tetkikleri ikamet ettikleri hane içinde yapıldı. Muayenesi yapılan hastalar, tespitler ve şikayetler doğrultusunda nerelere ve hangi polikliniklere başvurmaları gerektiği hakkında bilgilendirildi. Sağlık taramasından geçen vatandaşların tümü kayıt altına alındı.