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07 Haziran 2018 12:03

Başkan Akat parklarda ailelerle bir araya geldi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, iftar sonrasında Göletli Park’ta dinlenen aileleri ziyaret etti.

Başkan Akat parklarda ailelerle bir araya geldi

07 Haziran 2018 12:03


Ramazan ayı münasebetiyle Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat ve Belediye Başkan Yardımcıları Göletli Park’taki vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre Ramazan ayıyla ilgili sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla parkta bulunan ailelerle görüşen Akat, farklı gruplar halinde oturan aileleri tek tek dolaşarak sohbet etti. Parkta oturan vatandaşlar da sorunlarını bizzat iletme şansı bulduklarını ve bu tür ziyaretlerin daha sık devam etmesi gerektiğini ifade ederek, Belediye Başkanı Akat’a gerçekleştirdiği ziyaret ve çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler. Başkan Akat da belediyenin programları dahilinde halkın taleplerini ve sıkıntılarını yerinde görmek için ilçemizin farklı noktalarında bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.




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