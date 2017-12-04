Başkan Akat yol çalışmalarını denetledi

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Akat ve Belediye Başkan Yardımcıları Bağcılar Mahallesi, Ekinciler ve Gömmetaş mahallelerinde sürdürülen yol çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yol yapım çalışmasına ilişkin bilgi veren Başkan Akat, Bağcılar Mahallesi’nde asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kırsal mahallerde yol çalışması yaptıklarını dile getiren Akat, “Stabilize malzeme yola dökerek mahalle içi ulaşımın sağlık bir şekilde olmasını sağlayacağız. Bu tür çalışmalar sayesinde halkımızla daha sık bir araya gelme imkanı buluyoruz. Mahalle sakinlerimizle görüş alış verişinde bulunarak daha iyi çalışmalar yapmak hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.