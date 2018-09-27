Başkan Arslanca vatandaşların hayır duasını almaya devam ediyor

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediyesi Başkanı Zübeyir Arslanca, mahalle gezileri kapsamında vatandaşların evine misafir olmaya devam ediyor.

Çüngüş İlçe Belediyesi Başkanı Zübeyir Arslanca, ev ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyerek, yardıma muhtaç ve hasta vatandaşların isteklerini yerine getiriyor. Başkan Arslanca, Ak Parti Çüngüş İlçe Teşkilat üyeleri, mahalle muhtarlarıyla mahalle gezileri yapan Başkan Arslanca, vatandaşların sorunlarına ortak olup, anında çözüm buluyor. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamayı hedeflediğini ve bu doğrultuda gece gündüz vatandaşla bir arada olacağını aktaran Başkan Arslanca, ilçenin 37 mahallesinin tamamında ev ziyaretlerini sürdüreceğini söyledi. Başkan Aslanca, “Vatandaşlarımızın evlerine ve gönüllerine misafir olmaya devam edeceğiz. Ev ziyaretlerimize devam ediyoruz. Mahalle muhtarlarımız, belediyeye ekiplerimiz ve AK Parti İlçe teşkilatımızla birlikte mahalle gezilerimizi sürdürüyoruz. Bu ziyaretler kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletin şefkatli elini uzatmaya çalışıyoruz. Yine ziyaretler kapsamında vatandaşlarımızın taleplerini de alıyoruz. Çüngüş sosyal ekonomik yönden dezavantajlı bir ilçe. Bu dezavantajın avantaja dönüştürme konusunda sosyal belediyecilik faaliyetleri büyük önem arz ediyor. Biz de bunun güzel örneklerini sunmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bizlere eşlik eden muhtarlarımıza ve ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyoruz“ dedi.