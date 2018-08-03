Başkan Atilla: “17 ilçemizde ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Çınar ilçesine bağlı Belenli ve Başaklı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları dinledi, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmaları anlattı ve 17 ilçede ekiplerin çalışmalarını devam ettiğini söyledi.

İlk önce Belenli Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, sorun ve talepleri dinledi. Vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Atilla, ayrıca mahallede DİSKİ tarafından yapımı süren su kuyusunu da inceledi. Ardından Başaklı Mahallesine geçen Başkan Atilla, halkla sohbet etti, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Kentin tüm ilçelerinde eksiklerin giderilmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Atilla, "Hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri sunmak için 17 ilçemizde ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Yoğun bir tempoyla yürüttüğümüz çalışmalarla sorunları çözmekteyiz. Alt yapıdan üst yapıya tüm projelerimizde hemşehrilerimizin görüşüne başvuruyoruz, buna göre planlamamızı yapıyoruz" dedi.