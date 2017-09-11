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11 Eylül 2017 13:52

Başkan Atilla, çalışmaları denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesinde vatandaşlarla buluşarak öneri ve talepleri dinledi, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Başkan Atilla, çalışmaları denetledi

11 Eylül 2017 13:52


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ilçesinde vatandaşlarla buluştu, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları denetledi. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, öneri ve talepleri dinledi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette vatandaşlar, Başkan Atilla’ya yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Atilla’ya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Başkan Atilla, daha sonra bir evi ziyaret edip vatandaşlarla beraber çay içip sohbet etti. Ardından Aram Tigran Bulvarı’na geçen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları inceledi, birim amirlerinden bilgi aldı.




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