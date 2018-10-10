Başkan Atilla çalışmaları inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ile Bağlar ilçelerini birbirine bağlayan Alipınar Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmasını, Kayapınar ilçesinde yapımı süren "Yeşil Kuşak" projesini inceledi.

Şehrimizin çehresini güzelleştirmek için Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ile Bağlar ilçelerini birbirine bağlayan Alipınar Köprüsü'nde görüntü kirliliğini önlemek ve köprünün güçlendirmesini sağlamak amacıyla Belediyemiz tarafından yapılan yenileme çalışmalarını denetledi. Çalışmayla ilgili bilgi alan Başkan Atilla, işçilerle sohbet etti. Başkan Atilla, daha sonra Kayapınar ilçesinde "Yeşil Kuşak" Projesini inceleyerek çalışmaları kontrol etti. Başkan Atilla, vatandaşlarla da bankta bir süre sohbet ederek, görüşleri ve talepleri dinledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ekip ruhuyla şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Atilla, "Diyarbakır'ımızın en prestijli bulvar peyzaj çalışmamız, şehrimize ayrı bir atmosfer kazandıracak. Projemizle 3 kilometre uzunluğunda 80 bin metrekare alanda Yeşil Kuşak oluşturuyoruz. Daha güzel bir Diyarbakır için çalışıyoruz" dedi.