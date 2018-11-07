Başkan Atilla Çermik'e gezi düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kaplıcalar Diyarı Çermik İlçesine gezi düzenledi. Başkan Atilla, Kayseri Felahiye Kaymakamı iken Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çermik'e atanan Kaymakam Nazlı Demir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nu da makamında ziyaret eden Başkan Atilla, belediyelerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili istişarede bulundu. Her ilçede Hükümetin desteğiyle çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Atilla, Çermik ilçesi Sinek Çayı ile Hanika Boğazı arasında kalan susuz 8 bin dönüm arazinin sulu tarıma kavuşması için yaptığı çalışmalar devam ettiğini söyledi. Atilla, “Kırsal kalkınma için çiftçimize destek oluyoruz. Devletimizin yaptığı çalışmalar neticesinde kaplıcalarıyla meşhur ilçemizde, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi ağırlayacak alt yapı oluşturuldu. Konaklamadan ulaşıma birçok konuda gelişen ilçemizde, yerli ve yabancı turistler, gönül rahatlığıyla gezebilir. Herkesi, kültürel, doğa ve tarihi yönden önemli bir noktada bulunan ilçemizi görmeye davet ediyorum" dedi.