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05 Temmuz 2018 14:15

Başkan Atilla, Çermik’te çalışmaları denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, yerel üreticinin desteklenmesi amacıyla Çermik ilçesi Sinek Çayı ile Hanika Boğazı arasında yapımı devam eden sulama kanalı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Atilla, Çermik’te çalışmaları denetledi

05 Temmuz 2018 14:15


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Atilla, çalışmaları denetlemeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yerel üreticiyi desteklemek amacıyla Çermik ilçesi Sinek Çayı ile Hanika Boğazı arasında yapımı devam eden, tamamlandığında 10 bin dönüm tarım arazisinin suya kavuşacağı çalışmayı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin daima vatandaşlar için çalıştığının altını çizen Başkan Atilla, "Bademli, Kartaltaşı, Petekkaya, Bayraklı, Değirmenli, Balıksırtı, Yayıklı, Derezor, Dalpek ve Zorbekir mahallelerini kapsayan 25 kilometrelik sulama kanalı çalışmamızla susuz 10 bin dönüm tarım arazisi suya kavuşacak. Böylelikle bu arazilerimizde daha verimli ve daha kazançlı tarımsal faaliyetler gerçekleştirilecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal alanda kalkınmayı önemsiyoruz. 2018 yılında birbirinden önemli 40 kırsal kalkınma projesini hayata geçireceğiz. Bunlar tarımsal ve hayvansal sulamadan arıcılığa, ipekböcekçiliğinden organik tarıma kadar farklı projeler olacaktır." dedi.



Vatandaşlarla bir araya geldi


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, tarımsal sulama kanalları çalışmalarını denetledikten sonra Petekkaya, Aynalı ile Kartaltaşı mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi. Yapımı biten kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde incelemek için Petekkaya mahallesine geçen Başkan Atilla, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mahallelinin çay ikramında bulunduğu Başkan Atilla, son olarak Aynalı ve Kartaltaşı mahallelilerini ziyaret etti.


Vatandaşlar ziyaret, ilgi ve belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Atilla’ya teşekkür ederken, sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.




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