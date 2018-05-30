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30 Mayıs 2018 14:54

Başkan Atilla: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine katkı sunuyoruz"

Bilgi Evi’nde öğrencilerle bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sunacağını dile getirdi.

Başkan Atilla:

30 Mayıs 2018 14:54


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 6-18 yaş arası çocukların eğitimlerine destek vermek ve sosyo-kültürel faaliyetlerini artırmak amacıyla Yenişehir İlçesi Ofis semtinde yer alan "Bilgi Evi"ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Atilla öğrencilerle beraber kitap okudu ve onlara kitap armağan etti. Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere önem verdiğini vurgulayan Başkan Atilla, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine katkı sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak mesleki ve hobi amaçlı farklı branşlarda kurslar açtık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yön verecek sınavlara rahat hazırlanmaları için Belediyemiz kurs desteği veriyor. Öğrencilerimizin her vaktini değerlendirmesi amacıyla yazın aktiviteler düzenliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz, onlara değer veriyoruz" dedi.




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