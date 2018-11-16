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Başkan Atilla: "Daha güzel bir Çınar için çalışmaya devam ediyoruz"

Çınar Kaymakamı Selami Kaya’yı ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Daha güzel bir Çınar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çınar Kaymakamı Selami Kaya'yı ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Daha güzel bir Çınar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz ile birlikte Çınar Kaymakamı Selami Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakamlık makam odasında yapılan görüşmede, Çınar'daki çalışmalarla ilgili istişarede bulunuldu. Tüm ilçelerde Büyükşehir Belediyesi'nin özveriyle çalıştığını belirten Başkan Atilla, “Çınar ilçemizde asfalt, yol çalışmaları, içme suyu, alt yapı ve ulaşım konularında farklı projeleri hayata geçirdik. Şehrimizin her noktasıyla ilgili projelerimiz sürüyor. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak için belediyecilik hizmetini en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Daha güzel bir Çınar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.


Kaymakam Kaya ise, Büyükşehir Belediyesinin Çınar'da yürüttüğü çalışmalardan dolayı Başkan Atilla'ya teşekkür etti.

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