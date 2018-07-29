Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Atilla, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek eserleri kente kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Atilla, "Çocuklarımızın mutluluğu, büyüklerimizin memnuniyeti bize her daim güç veriyor. Daha güzel bir Diyarbakır için bu güçle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalar nedeniyle Başkan Atilla’ya teşekkür ederek, "Ahmed Arif Caddesi’nde yapılan park sayesinde yeşil alana kavuştuk. Çocuklarımızın oynayacağı bir parkı oldu. Hizmetlerinizle yüzümüz gülüyor" ifadelerini kullandı.