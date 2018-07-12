Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla kent merkezi ile ilçelerde yapılan çalışmaları denetlemeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yenişehir ilçesi Şeyh Bedreddin caddesinde asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Atilla, yetkili birim amirlerinden bilgi aldı. Yetkili birim amirlerinden 7 bin ton BSK sıcak asfalt döküleceği bilgisini alan Başkan Atilla, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi. Altyapı ve PMT çalışmaları biten cadde de bir süre personellerle sohbet eden Başkan Atilla, verilen emeklerden dolayı personellere teşekkür etti. Şeyh Bedreddin caddesinde asfalt çalışmalarını denetlerken halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, sorun ve sıkıntıları da dinledi. Başkan Atilla, bir kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet ederek belediyeden taleplerini sordu.

“Diyarbakır’ın marka şehir olması için çalışıyoruz”

Vatandaşların hizmetinde olduklarını ifade eden Başkan Atilla, "İl ile ilçelerimizde alt yapı, sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke taşı döşeme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kent genelinde ise, peyzaj ile çevre düzenleme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Devletimizin imkânlarını ve belediyemizin kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz ve Diyarbakır’ ı marka şehir yapacağız. Bu yıl Yenişehir ilçemizde 100 bin ton sıcak asfalt, 57 bin metrekare kaldırım ve 7 cadde ve bulvar düzenlemesi yapacağız" dedi.