Başkan Atilla Eğilli vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, doğa, tarih ve inanç turizminin merkezi Eğil İlçesini ziyaret etti. Eğil merkezde esnaf ve vatandaşların görüş ve beklentilerini dinleyen Başkan Atilla, çay ocağında vatandaşlarla çay içti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Atilla, ilçedeki sorunların giderilmesi için ilgili daire başkanlarına talimat verdi. Eğil’de turizmin gelişmesine katkı sunduklarını belirten Başkan Atilla, "2018 Yılında Eğil İlçemize turizmden altyapıya birçok alanda hak ettiği yatırımları yapacağız. Amacımız, halkımızın refah seviyesini arttırarak güzel ilçemize daha çok turist çekmektir. Huzurlu kentimizde hemşehrilerimizin turizmden daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla belediyemiz çalışıyor. Eğil Kalesi’nin çevre düzenlemesi çalışmalarına bir süre önce başladık. Bu projeyle Eğil Kalesi’nin turistik alanları, daha görünür bir şekilde ortaya çıkarılacak ve rahat gezilebilecek. Eğil ilçemizde inşa ettiğimiz Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tamamladık. Bu tesisimizde her gün bin 500 metreküp su arıtılıyor. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu yıl İlçemizde asfalt ve parke taşı Çalışmalarına da ağırlık vereceğiz. Ayrıca kültür ve medeniyet merkezi olan İlçemize yakışır bir kültür merkezi ve ilçe koordinasyon merkezi de İnşa edeceğiz. Tarım alanında da önemli bir potansiyele sahip İlçemizde tarımsal kalkınmanın sağlanması İçin de projeleri de hayata geçireceğiz” diye konuştu.