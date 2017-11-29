Başkan Atilla: “Engelleri birlikte aşıyoruz”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Engelli Derneklerinin temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Başkan Atilla, engellilerin Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini sordu. Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere özel projeler gerçekleştirdiğini anımsatan Başkan Atilla, "Belediyemiz engellilerin hem sosyalleşmesi hem de istihdamına katkı sunmak için Mesleki Kurslar düzenliyor. Dileyen engelli hemşerilerimiz bu kurslardan faydalanabilir. Şehir hayatını düzenlerken engellilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz. İnsanı merkez alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Her gün engellilerimizle beraberiz, onların her türlü sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz" diye konuştu.

Engelsiz kampüs müjdesi

Engellilere yönelik hizmetleri hayata geçirirken engellilerin görüşlerine başvurduklarını belirten Başkan Atilla, konuşmasına şöyle devam etti: "Ulaşımda engelliler için otobüslerimizde özel donatılarımız bulunuyor. Engelli şarj istasyonlarımız, trafikte sesli uyarı ikaz sistemiyle engellerimizin hizmet vermeye devam ediyor. Kayapınar ilçemizde engelli hemşehrilerimizin faydalanacağı ’Engelsiz Kampüs’ çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Burada değerli engelli kardeşlerim, sosyal aktivite imkanlarının yanı sıra farklı alanlarda mesleki eğitimler alabilecek, hobilerini sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız."

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda katılımcılar Başkan Atilla’ya engellilere yönelik projeleri nedeniyle teşekkür etti.