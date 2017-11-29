Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 16:07

Başkan Atilla: “Engelleri birlikte aşıyoruz”

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Engelli Derneklerinin temsilcileriyle istişare toplantısı düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Engelleri birlikte aşıyoruz" dedi.

Başkan Atilla: “Engelleri birlikte aşıyoruz”

29 Kasım 2017 16:07


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Engelli Derneklerinin temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Başkan Atilla, engellilerin Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini sordu. Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere özel projeler gerçekleştirdiğini anımsatan Başkan Atilla, "Belediyemiz engellilerin hem sosyalleşmesi hem de istihdamına katkı sunmak için Mesleki Kurslar düzenliyor. Dileyen engelli hemşerilerimiz bu kurslardan faydalanabilir. Şehir hayatını düzenlerken engellilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz. İnsanı merkez alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Her gün engellilerimizle beraberiz, onların her türlü sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz" diye konuştu.



Engelsiz kampüs müjdesi


Engellilere yönelik hizmetleri hayata geçirirken engellilerin görüşlerine başvurduklarını belirten Başkan Atilla, konuşmasına şöyle devam etti: "Ulaşımda engelliler için otobüslerimizde özel donatılarımız bulunuyor. Engelli şarj istasyonlarımız, trafikte sesli uyarı ikaz sistemiyle engellerimizin hizmet vermeye devam ediyor. Kayapınar ilçemizde engelli hemşehrilerimizin faydalanacağı ’Engelsiz Kampüs’ çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Burada değerli engelli kardeşlerim, sosyal aktivite imkanlarının yanı sıra farklı alanlarda mesleki eğitimler alabilecek, hobilerini sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız."


Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda katılımcılar Başkan Atilla’ya engellilere yönelik projeleri nedeniyle teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç