Başkan Atilla: "Engelleri ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz"

Engelli öğrencileri makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumalı Atilla, "Engelleri ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz" dedi.

Engelli Folklor ekibi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Makamında engelli öğrencilerle bir süre görüşen Başkan Atilla, taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinde engellilere özel önem verildiğini vurgulayan Başkan Atilla, "Engelli olan özel çocuklarımız Rabbimizin bize emanetidir. Onlar bizim için çok değerlidir. Yakın bir dönemde engelli kardeşlerimiz için birçok donanıma sahip 'Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak ve merkezimiz hizmete girecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Engelleri ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz" dedi.

Engelli öğrenciler ise Başkan Atilla'ya desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirterek, "Sayenizde folklor ekibi kurduk. Eksiklerimizin karşılanması konusunda her zaman bize çözüm sundunuz" diye konuştu

Başkan Atilla, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.