Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki kaliteli hizmetlerini tüm mahallere yaymak için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesini ziyaret etti, çay ocağında vatandaşların sorunlarını ve talepleri dinledi. Başkan Atilla, Cumhuriyet Mahallesi Gurup yollarında sıcak asfalt çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını müjdeledi.

İlk önce Cumhuriyet Mahallesi’ni ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, halka hizmet için var olduklarını belirtti. Başkan Atilla, şunları söyledi:

"Sizin için buradayız, size hizmet etmeye geldik. Buraya ağa, paşa ve bey olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Devletin bütün imkanlarını ve belediyenin bütün kaynaklarını vatandaşımızın hizmetine sunmak boynumuzun borcudur. Sizlere hizmet için geldiğimiz günden bu güne gecemizi gündüzüme katarak çalıştık. Diyarbakır’a ve Diyarbakırlı hemşerilerimize hizmet etmek bizler için onur ve şereftir."

“Biz milletimizden emir alıyoruz”

Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucakladıklarını dile getiren Atilla, “Hizmetlerimizde adil ve mesafede herkese eşitiz. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla çalışıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile işlerimize devam ediyoruz. Önceki yönetimler, size yeterince hizmet etmediği için biz o arayı kapatmak için gayret ediyoruz. Temennimiz, birlikte güzel şeyler ortaya çıkarmaktır. Hemşehrilerimizin hayır duasını almak kadar güzel bir şey olamaz. Bizim için en büyük mutluluk budur. Siz mutlu olasınız diye, çalışıyoruz. Siz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bir emanet almışız, o emaneti en iyi şekilde muhafaza etmek boynumuzun borcudur. Biz milletimizden emir alıyoruz. Devletimize sadakatle bağlıyız" dedi.

“Değişen, dönüşen Diyarbakır’ı herkes görüyor”

Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Atilla, "Her şey çok güzel oluyor. Değişen, dönüşen Diyarbakır’ı herkes görüyor. Diyarbakır temiz bir şehir oldu. Yollarıyla kaldırımlarıyla, yeşil alanlarıyla, aydınlatmasıyla şehir gibi şehir oldu. Eskiden köy diye tabir ettiğimiz, mahallerimize de şehirde kullandığımız asfaltın aynısı olsun, diye çalışıyoruz. Vatandaşımız hizmetin en iyisine layıktır. Bütün imkanlarımızı ve kaynaklarımızı sizin için harcıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla’ya şehirde yapılan Belediyecilik hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiklerini belirterek, "Sizden önceki yönetimlerin 20 yılda yapmadığı hizmeti siz, 1 yıl gibi kısa bir süre kaliteli bir şekilde yaptınız. Yollarımıza sıcak asfalt yapılıyor. Sayenizde tozdan ve çamurdan kurtulduk. Yeni alınan son model otobüslerle konforlu seyahat edebiliyoruz. Şehrimiz, tüm yönleriyle örnek bir şehir haline geldi. Diyarbakır’a sizin gibi bir Başkan lazımdı. Sadece hizmetle değil, sizin halkla iç içe olmanız da bizim hoşumuza gidiyor. Buraya daha önce hiçbir belediye başkanı gelmemişti. Evimize kadar gelip dertlerimizi içtenlikle dinliyorsunuz. Samimiyetiniz, bizleri sevindiriyor. İyi ki varsınız. Hemşehrileriniz olarak sizleri çok seviyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Atilla daha sonra Taban Mahallesi’nde başlayan sıcak asfalt çalışmasını inceledi. Başkan Atilla burada bir süre vatandaşlarla görüştü. Kent merkezine dönüşte yolda gördüğü vatandaşlarla selamlaşmak için sık sık makam aracından inen Başkan Atilla, görüştüğü kişilerden Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnuniyetlerini ve hangi hizmetleri beklediklerini sordu. Tarlada çalışanlarla da selamlaşan Başkan Atilla, çiftçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Atilla, ayrıca yolda karşılaştığı çocuklara oyuncak hediye etti.