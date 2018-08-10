Başkan Atilla: “Hayatın her aşamasında gençlerimizin yanındayız”

Belediye tarafından Sümerpark Ortak Yaşam Alanında açılan Tercih Danışma Merkezini ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, üniversite adayları ve velileriyle bir süre sohbet etti, rehber öğretmenlerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere destek sunduğunu belirten Başkan Atilla, "Gençlerimizin üniversite seçiminde doğru tercih yapmaları için kurduğumuz üniversite tercih merkezimizde yarınlarımız olan gençlerimizle bir araya geldik, tercih heyecanlarına ortak olduk. Burada gençlerimizin gelecekten beklentilerine uygun tercihte bulunmaları için ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyoruz. Hayatın her aşamasında gençlerimizin yanındayız" dedi.