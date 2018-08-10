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10 Ağustos 2018 16:10

Başkan Atilla: “Hayatın her aşamasında gençlerimizin yanındayız”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümerpark’ta Tercih Danışma Merkezinde üniversite adayı öğrencilerle bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hayatın her aşamasında gençlerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Atilla: “Hayatın her aşamasında gençlerimizin yanındayız”

10 Ağustos 2018 16:10


Belediye tarafından Sümerpark Ortak Yaşam Alanında açılan Tercih Danışma Merkezini ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, üniversite adayları ve velileriyle bir süre sohbet etti, rehber öğretmenlerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere destek sunduğunu belirten Başkan Atilla, "Gençlerimizin üniversite seçiminde doğru tercih yapmaları için kurduğumuz üniversite tercih merkezimizde yarınlarımız olan gençlerimizle bir araya geldik, tercih heyecanlarına ortak olduk. Burada gençlerimizin gelecekten beklentilerine uygun tercihte bulunmaları için ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyoruz. Hayatın her aşamasında gençlerimizin yanındayız" dedi.




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