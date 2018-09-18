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Başkan Atilla: "Hemşehrilerimizin ilgi ve samimiyeti bize güç veriyor"

Yenişehir ilçesinde semt pazarını ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimizin göstermiş oldukları ilgi ve samimiyet bize her zaman güç veriyor" dedi.

Yenişehir ilçesinde semt pazarını ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimizin göstermiş oldukları ilgi ve samimiyet bize her zaman güç veriyor" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ilçesinde esnaflarla bir araya geldi. Başkan Atilla, Kurt İsmail Paşa Sokakta kurulan semt pazarı esnafına hayırlı işler diledi, esnaflarla sohbet etti. Pazarda alışveriş yapanlarla da görüşen Başkan Atilla, talepleri dinledi. Şehrin her kesimiyle sürekli görüştüklerini vurgulayan Başkan Atilla, "Mesaimizi hemşehrilerimizin arasında geçiyoruz. Şehrimizin her noktasında halkımızla bir araya geliyor, belediyecilik hizmletlerini istişare ediyoruz. Halkımızın beklentilerini görüyoruz, buna göre de çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızda vatandaşlarımızın duasını almak en büyük amacımızdır. Hemşehrilerimizin göstermiş oldukları ilgi ve samimiyet bize her zaman güç veriyor” dedi.


Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya hizmetler nedeniyle teşekkür etti, Başkan Atilla'nın sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler getirdiğini söyledi.

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