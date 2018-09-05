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05 Eylül 2018 13:44

Başkan Atilla: "Hemşehrilerimizin mutluluğu bize güç veriyor"

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Melik Ahmet ve Gazi Caddelerinde esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla görüşen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimizin mutluluğu bize güç veriyor" dedi.

Başkan Atilla:

05 Eylül 2018 13:44


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Melik Ahmet ve Gazi Caddelerinde esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Atilla, vatandaşlarla sohbet etti. Halkın görüşlerini dinleyen Başkan Atilla, sorunların çözümü için daire başkanlarına talimat verdi.


Diyarbakır’a hizmet etmekten onur duyduklarını belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu: "Gece gündüz demeden kadim şehir Diyarbakır için çalışıyoruz. Şehrimizin her bir noktası bizim için çok önemlidir. Hemşehrilerimizle sürekli iç içeyiz. Sokakta karşılaştığımız her ferdin görüşünü dikkate alıyor, ona göre çalışıyoruz. Yaptığımız projelerle şehrimizin çıtasını yükseltmek için gayret ediyoruz. Her hizmetimizi hemşehrilerimizin mutluluğu için yapıyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu bize güç veriyor" diye konuştu.


Vatandaşlar ise Başkan Atilla’ya yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, "Bizi gönülden dinliyorsunuz. Her vatandaşa samimi yaklaşımınız ve çalışma azminiz, sorunlara kalıcı çözümler getiriyor. Hizmetleriniz için minnettarız" ifadelerini kullandı.




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