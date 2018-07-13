Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kent genelinde, kırsal mahalle, grup mahalle yollarında yapımı biten, devam eden sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarını incelemeye devam ediyor. Başkan Atilla,Yolboyu, Kuyusırtı, Güleçoba, Esentepe, Han ve Cumhuriyet mahallelerinde 22 km de yapımı tamamlanan ve 7 km de yapımı devam eden yollarda yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı personelleri yapılan çalışmalar hakkında Başkan Atilla’yı bilgilendirdi.

“Vatandaşların fikirlerini önemsiyoruz”

Yol denetiminin ardından Başkan Atilla, Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ait toplu taşıma aracından selam veren vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Belediye olarak vatandaşların fikirlerinin önemli olduğunun altını çizen Başkan Atilla, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Pirinçlik Mahalle sakinleriyle sohbet edip çay içen Başkan Atilla, daha sonra Esentepe ile Taban mahalle yollarında yapımı devam eden 7 km’lik sıcak asfalt çalışmalarını denetleyip yetkili birim amirlerinden bilgi alarak personele çalışmalarında başarılar diledi.

“Araç filomuza 132 yeni araç ekledik”

Vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden konforlu ve sorunsuz bir şekilde faydalanmaları için çalıştıklarını dile getiren Başkan Atilla, “Daha önce 160 adet olan toplu taşıma filomuza 132 yeni araç ekleyerek sayıyı 292’ye çıkardık. 322 mahallemize toplu taşıma hizmeti veriyoruz ve sayıyı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“800 bin ton sıcak asfalt sereceğiz”

2018 asfalt sezonunda kent merkezine toplam 800 bin ton sıcak asfalt sereceklerini ifade eden Başkan Atilla, ilçelerin mahalle ve grup mahalle yollarını 800 kilometre sathi kaplama şeklinde asfaltlayacaklarını belirtti. Sathi kaplama dışında yine ilçelerin mahalle ve grup mahalle yollarına 400 kilometre sıcak asfalt sereceklerinin altını çizen Başkan Atilla, Diyarbakırlılara hak ettikleri hizmetleri sunduklarını söyledi. Devletin imkanlarını ve belediyenin kaynaklarını vatandaşların hizmetine sunduklarına dikkat çeken Başkan Atilla, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne kadar hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz. Hizmetlerimizi adil ve tarafsız bir şekilde sürdürüyoruz. İnşa çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerini de yerine getiriyoruz. Bir belediyenin yapması gereken şeyleri A’dan Z’ ye kadar hemşerilerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre yapıyoruz" diye konuştu.