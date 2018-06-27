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27 Haziran 2018 15:05

Başkan Atilla: "Hemşerilerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz"

Yenişehir ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşerilerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Atilla:

27 Haziran 2018 15:05


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Yenişehir ilçesi Ofis semtinde vatandaşlarla buluşan Başkan Atilla, sorun ve sıkıntıları dinledi. Sorunların çözümü için çalıştıklarının altını çizen Başkan Atilla, vatandaşlarla birlikte çay içip bir süre sohbet etti. Halka hizmet etmenin önemine değinen Başkan Atilla, "Hemşerilerimizin beklentilerini öğrenmek için şehrimizi karış karış geziyoruz. Her yaştan her meslekten hemşerilerimizin görüşlerini alarak belediyemizi halkımızla birlikte yönetiyoruz. Hemşerilerimizin refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Hizmetlerimizde adil ve herkese eşit mesafedeyiz. Daha iyi bir şehir için projelerimiz devam ediyor. Tüm bunları yaparken tek amacımız halkımızın duasını almaktır. Gönüllere hitap ediyoruz. Hemşerilerimizin memnuniyeti için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Vatandaşlar, gösterilen ilgi, ziyaret ve belediyenin kent için yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Atilla’ya teşekkür ederek sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.




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