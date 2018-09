Başkan Atilla: "Hizmetlerimizle Huzura Katkı Sunuyoruz"

Bağlar Dörtyol'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "Huzur Sokağı"nda vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla," Hizmetlerimizle huzura katkı sunuyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar Dörtyol'da vatandaşlarla bir araya geldi. Huzur Sokağı'nı ziyaret eden Başkan Atilla, vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Atilla, taleplerini dinledi. En büyük mutluluğunun halkın sorunlarını çözmek olduğunu vurgulayan Başkan Atilla, “Şehrimizin her yerine en iyi hizmeti götürmek için gayret ediyoruz. Geçen yıl hemşehrilerimizle görüştükten sonra ortak bir kararla burada 'Huzur Sokağını' kurmuştuk. Hemşehrilerimiz, burada boş vakitlerini değerlendirerek stres atıyorlar. Kadim şehrimize her alanda hizmetlerimiz devam ediyor. Her gün yeni bir çalışmayı şehrimize kazandırmak için çabalıyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimizle istişare ettikten sonra hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimizle hemşehrilerimizin refahını hedefliyoruz. Hizmetlerimizle huzura katkı sunuyoruz” diye konuştu.

“Huzur dolu bir sokağa kavuştuk”

Vatandaşlar ise, Başkan Atilla'nın çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Daha önce burası çöplükten geçilmiyordu. Cumali Başkanımızın sayesinde burada Huzur dolu bir sokağa kavuştuk. Cumali Başkanımıza yaptığı hizmetleri için teşekkür ederiz" dedi.