Başkan Atilla içme suyu hattındaki arızayı inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Mezopotamya Caddesi’nde, kentin önemli bir bölümünde su kesintisine neden olan su iletim hattındaki arızayı yerinde inceledi. Arıza ile ilgili bilgi alan Başkan Atilla, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.

Başkan Atilla ekiplere teşekkür etti

Mezopotamya Caddesi’nde arızanın bulunduğu yerde DİSKİ Genel Müdür Vekili Fırat Tutşi’den bilgi alan Başkan Atilla, Tutşi ve DİSKİ Su Arıza Ekibi çalışanlarına dünden beri aralıksız çalışarak vatandaşların yaşadığı mağduriyeti gidermek için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.