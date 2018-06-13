Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 17:28

Başkan Atilla içme suyu hattındaki arızayı inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Mezopotamya Caddesi’nde içme suyu hattında meydana gelen arızayı yerinde inceledi, çalışmaların bir an önce tamamlanması için talimat verdi.

Başkan Atilla içme suyu hattındaki arızayı inceledi

13 Haziran 2018 17:28


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Mezopotamya Caddesi’nde, kentin önemli bir bölümünde su kesintisine neden olan su iletim hattındaki arızayı yerinde inceledi. Arıza ile ilgili bilgi alan Başkan Atilla, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.


Başkan Atilla ekiplere teşekkür etti


Mezopotamya Caddesi’nde arızanın bulunduğu yerde DİSKİ Genel Müdür Vekili Fırat Tutşi’den bilgi alan Başkan Atilla, Tutşi ve DİSKİ Su Arıza Ekibi çalışanlarına dünden beri aralıksız çalışarak vatandaşların yaşadığı mağduriyeti gidermek için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç