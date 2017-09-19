Başkan Atilla, incelemelerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kent genelinde hem vatandaşlarla bir araya geliyor hem de belediyenin çalışmalarını denetliyor. Başkan Atilla, Kayapınar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları denetledi, halkla bir araya geldi. Kentin en işlek ana arterlerinden Diclekent Bulvarı ile Elazığ Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştırmak için Ahmed Arif Caddesi’nin devamında yeni açılan yolun çalışmalarındaki son durumu inceleyen Başkan Atilla, birim amirlerinden bilgi aldı. Daha sonra Huzurevleri Mahallesi’ne geçen Başkan Atilla, vatandaşların önerilerini ve taleplerini dinledi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, çocuklarla yakından ilgilendi, çocuklara tatlı ikram etti.