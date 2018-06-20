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20 Haziran 2018 17:13

Başkan Atilla: "Kadınların toplumda daha güçlü olmasına destek veriyoruz"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kadın Semt Pazarında çalışan kadınlarını makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Kadınların toplumda daha güçlü olmasına destek veriyoruz" dedi.

Başkan Atilla:

20 Haziran 2018 17:13


Farklı meslek kuruluşlarının temsilcileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etmeye devam ediyor. Bağlar Kadın Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazal Tunç ile Bağlar İlçesi Kadın Semt Pazarında çalışan kadınlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve eşi Lütfiye Atilla’yı ziyaret etti. Kadınların taleplerini dinleyen Başkan Atilla, "Büyükşehir Belediyesi her zaman kadınların yanındadır. Kadınlarımızın sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreterek çalışıyoruz. Projelerimizi yaparken halkımızın tüm kesiminin beklentilerine göre hareket ediyoruz. Kadınlarımızın aile bütçesine destek vermesi ve sosyalleşmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Kadınların toplumda daha güçlü olmasına destek veriyoruz" dedi.


Kadın Pazarcılar ise Başkan Atilla ve eşi Atilla’nın sorunların çözümüne gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.




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