Başkan Atilla: “Kentimiz daha modern bir görünüme kavuşacak”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, belediyenin yürüttüğü çalışmaları denetlemeye devam ediyor. Başkan Atilla, Bağlar ilçesinin Kamışlo ve Kayapınar ilçesinin Mezopotamya bulvarlarında yürütülen asfalt ve yol yenileme çalışmalarını denetledi. Yürütülen çalışmalarla ilgili birim amirlerinden bilgi alan Başkan Atilla, işçilerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kaliteli çalışmalara imza attığını belirten Başkan Atilla, “Diyarbakır’a yakışan hizmetleri, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak için gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Kentimiz daha modern bir görünüme kavuşacak”

Çalışmaları halkın konforu için yaptıklarını belirten Başkan Atilla, “Belediyecilikte vatandaşlarla istişarede bulunmayı önemsiyoruz. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın isteklerine göre yürütüyoruz. Kent genelinde Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla kentimiz daha modern bir görünüme kavuşacak. Göreve geldiğimizden beri, şehrimiz için önemli projeleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha güzel bir şehirde yaşaması için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

Çocuklarla yakından ilgilendi

Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları denetlerken mahallelerde oynayan çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Atilla, ailelerle de bir süre sohbet etti.