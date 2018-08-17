Başkan Atilla ‘Kitap Kahve’de incelemelerde bulundu

Kentte önemli projeleri hayata geçiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın kitap okuma alışkanlığını arttırma amacıyla projelendirdiği Kitap Kahve, hizmet vermeye başladı. Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı Kent Meydanı içerisinde yer alan Kitap Kahve, binlerce eseri bünyesinde bulunduruyor. Kitap Kahve’de bulunan eserlerden faydalanan vatandaşlar, ayrıca kendi getirdikleri kitapları da nezih mekanda okuma fırsatı buluyor.

Kitap Kahve’de incelemelerde bulunup vatandaşları yeni hizmete giren mekana davet eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, "Şehrimize kazandırdığımız Kitap Kahve, hemşerilerimizin hizmetindedir. Kitap Kahvemizde huzurun, yeşilin, çayın ve kitabın tadına varılacak. Hemşerilerimiz nezih ortamda, bir yandan kitaplarını okuyacak bir yandan Kent Meydanı’nın huzurlu atmosferini yaşayacak. Kitap Kahvemiz hayırlı olsun" dedi.