Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 14:17

Başkan Atilla ‘Kitap Kahve’de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, halkın kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla Kent Meydanı’nda hizmet vermeye başlayan ‘Kitap Kahve’de incelemelerde bulunarak vatandaşları, yeni açılan mekana davet etti.

Başkan Atilla ‘Kitap Kahve’de incelemelerde bulundu

17 Ağustos 2018 14:17


Kentte önemli projeleri hayata geçiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın kitap okuma alışkanlığını arttırma amacıyla projelendirdiği Kitap Kahve, hizmet vermeye başladı. Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı Kent Meydanı içerisinde yer alan Kitap Kahve, binlerce eseri bünyesinde bulunduruyor. Kitap Kahve’de bulunan eserlerden faydalanan vatandaşlar, ayrıca kendi getirdikleri kitapları da nezih mekanda okuma fırsatı buluyor.


Kitap Kahve’de incelemelerde bulunup vatandaşları yeni hizmete giren mekana davet eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, "Şehrimize kazandırdığımız Kitap Kahve, hemşerilerimizin hizmetindedir. Kitap Kahvemizde huzurun, yeşilin, çayın ve kitabın tadına varılacak. Hemşerilerimiz nezih ortamda, bir yandan kitaplarını okuyacak bir yandan Kent Meydanı’nın huzurlu atmosferini yaşayacak. Kitap Kahvemiz hayırlı olsun" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç