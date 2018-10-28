Ankara Muhtarlar Derneği Teşkilatlandırma Başkanı Kazım Taner ve Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir'i makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Muhtarlarla istişareyi önemsiyoruz" dedi.

Ankara Muhtarlar Derneği Teşkilatlandırma Başkanı Kazım Taner, Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve Ankara'dan gelen muhtar aileleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Atilla, onlarla bir süre görüştü. Muhtarların görüşüne önem verdiklerini belirten Başkan Atilla, "Muhtarlarla istişareyi önemsiyoruz. Muhtarlarımızla sürekli bir araya gelerek projelerimizi şekillendiriyoruz. Her mahalleye aynı hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Muhtarlarımız mahallerinin sorunlarını bize ilettiğinde ekiplerimizi yönlendirerek çözüm buluyoruz. Hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bugün sizi de burada görmekten mutlu olduk. Kadim şehrimiz Diyarbakır'ımızda huzur ve güven içerisinde ailelerinizle gezmeniz bizim çok önemli" diye konuştu.