Başkan Atilla ‘Ofis Meydanı' çalışmasını denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir İlçesi'nde Bilgi Evi önünde devam eden ‘Ofis Meydanı' düzenleme çalışmasını inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir İlçesi'nde Bilgi Evi önünde devam eden ‘Ofis Meydanı' düzenleme çalışmasını denetledi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Atilla, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Şehrin birçok noktasında hükümetin desteğiyle çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Atilla, "Meydan düzenleme projemizde 4 bin metrekare alanda pergoleler, aydınlatma, oturma grupları, gölgelendirmeler ve peyzaj çalışması yapıyoruz. Devletimizin kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Çalışmalarımızla Diyarbakır'ımızın her noktasını daha iyi noktaya getirmeyi hedefliyoruz" dedi.