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30 Temmuz 2018 16:45

Başkan Atilla sporcuları ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü sporcularını makamında ağırladı.

Başkan Atilla sporcuları ağırladı

30 Temmuz 2018 16:45


Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. Makam odasında sporcuları ağırlayan Atilla, sporcularla sohbet ederek taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi’nin sporun farklı branşlarında çalışmalar yaptığını belirten Atilla, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize spor alanında önemli yatırımlar yaptık. Gençleri ve toplumun her bir ferdini spora teşvik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Sportif faaliyetlerin daha sağlıklı bir ortamda yapılması için gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sporcunun yanındayız. İster profesyonel olsun ister amatör, spor yapan herkese katkı sunuyoruz. Bisiklet yol ağımızı şehrimizde geliştirerek bu alanda da önemli yatırımlar yapıyoruz" dedi.


Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu ise Atilla’nın kentte önemli hizmetler yaptığını belirterek, "Belediyeciliğin her alanında büyük çalışmalar yaptınız. Spora verdiğiniz destekler işin teşekkür ederiz. Bisiklet yolları, spor tesisleri anlamında Cumali Başkanımızla birlikte büyük adımlar atıldı" diye konuştu.




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