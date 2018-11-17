Başkan Atilla: "STK'larımızın sesine her zaman kulak veriyoruz"

Diyarbakır Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Gülmüş'ü makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "STK'larımızın sesine her zaman kulak veriyoruz" dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etmeye devam ediyor. Diyarbakır Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Gülmüş ve yönetim kurulu üyeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla, Fahrettin Gülmüş ve yönetim kurulu üyeleri ile makamda bir süre görüştü.

Gülmüş ve yönetim kurulu üyelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Atilla, kentteki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Atilla, Gülmüş ve yönetim kurulu üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan hizmetler hakkında istişarede bulundu. Devletin kaynakları ve hükümetin desteği ile Diyarbakır ve ilçelerine hizmet götürdüklerini belirten Başkan Atilla, "Geldiğimiz ilk günden bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarımızın sorun ve sıkıntıları dinliyoruz. Eksikleri yapmış olduğumuz toplantılarla tespit ediyor, hizmet ve projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmetlerimizde adil ve mesafe de eşit oluyoruz. STK'larımızın her zaman sesine kulak veriyoruz ve Diyarbakır'ımızı ihya etmek için değerli hemşerilerimizle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Atilla ziyaret sebebiyle, Gülmüş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken Gülmüş ve yönetim kurulu üyeleri ise, gösterilen ilgi ve Diyarbakır ve ilçelerine yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Başkan Atilla'ya teşekkür etti.