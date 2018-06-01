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01 Haziran 2018 16:04

Başkan Atilla Surlu vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır tarihi Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet için varız" dedi.

Başkan Atilla Surlu vatandaşlarla bir araya geldi

01 Haziran 2018 16:04


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, tarihi Ulu Cami’de Cuma namazını eda etti, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Atilla, Ulu Cami önünde vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi. Sıkıntılarını anlatan vatandaşın ve esnafın isteklerini not ettiren Başkan Atilla, çözüm için ilgili daire başkanlarına talimat verdi. Halkın hizmetkarı olduğunu belirten Başkan Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet için varız. Belediyemiz halkın sorunlarına çözüm üretme anlayışıyla çalışıyor. Belediyemiz, halkın istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Şehrimizde alt yapıdan ulaşıma, yol yapım ve sosyal belediyecilikte önemli çalışmaları gerçekleştirdik. Temiz ve güzel bir Diyarbakır için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" dedi.


Vatandaşlar ise Başkan Atilla’nın çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Diyarbakır sizin gelişinizle beraber büyük bir değişim yaşadı. Sokaklarda temizlik düzenli yapılıyor, ulaşımda iyi bir noktaya gelindi. Park çalışmaları ve daha birçok yeni hizmetle tanıştık. Diyarbakır’a yapılan çalışmalar nedeniyle Cumali Atilla Başkanımıza teşekkür ederiz" dile konuştu.




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