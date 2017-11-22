Başkan Atilla; "Ürünlerimizin markalaşması için çalışacağız’’

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkan Vekili Haşim Elkaan ile Diyarbakır’da hizmet veren kadayıfçılar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti. Elkaan ve esnaflar Başkan Atilla ile makamında bir süre görüştü.

Diyarbakır Burma Kadayıfı’nın Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmesinin önemli olduğunu ve şehre katkı sunma adına Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Atilla, "Kadayıfın coğrafi tescili bizleri gururlandırdı. Türkiye’de kadayıf denince Diyarbakır akla gelmelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize olumlu yansıması olan her girişime katkı sunacağız. Amacımız medeniyetler şehri Diyarbakır’ı daha ileriye götürmektir. Ürünlerimizin markalaşması için çalışacağız" dedi.

Elkaan ise tescil sürecinde desteklerinden dolayı Başkan Atilla’ya teşekkür etti.