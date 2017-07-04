Başkan Atilla vatandaşları dinledi

Kente sık sık sivil toplum kuruluşları, esnaf ve halkla buluşan, belediyenin hizmetlerini sürekli denetleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının girişinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Beyaz Masa’da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Atilla, mesaisini gün boyu vatandaşları karşılamaya, sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye ayırdı. Başkan Atilla, vatandaşları ilgiyle karşıladı, sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Atilla, gün boyu Beyaz Masa’da ağırladığı vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili birim amirlerini arayarak talimat verdi. Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 hattına gelen talepleri de dinledi. Başkan Atilla, görüştüğü vatandaşların çocuklarıyla da yakından ilgilendi, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Atilla’ya teşekkür ettiler

Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın kendilerini karşılaması ve ardından taleplerini dinleyip anında çözümler üretmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, Başkan Atilla’ya teşekkür ettiler.